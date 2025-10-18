Три человека погибли,еще девять пострадали при взрыве на предприятии «Авангард» в башкирском Стерлитамаке, сообщают российские СМИ.

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сообщил, что при взрыве на предприятии погибли три человека, еще девять пострадали, пятеро остаются в больнице. Он отметил, что часть здания пострадала, однако угрозы дальнейшего обрушения нет, предприятие продолжит работу в обычном режиме. Причины произошедшего выясняются.

Глава региона Радий Хабиров уточнил, что все погибшие – женщины. Он опроверг суждения, что причиной ЧП на заводе была атака БПЛА.