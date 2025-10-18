Президент США Дональд Трамп прокомментировал свою встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским была очень интересной и дружелюбной, но я сказал ему, как и настоятельно рекомендовал президенту Путину, что пора остановить убийства и заключить сделку!

Крови пролито достаточно, линии собственности определяются войной и мужеством. Они должны остановиться там, где находятся. Пусть оба заявят о победе, пусть история решит!

Хватит стрельбы, больше никаких смертей, больше никаких огромных и непосильных трат. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом. Тысячи людей гибнут каждую неделю — хватит, идите домой к своим семьям с миром!», — написал Трамп в соцсети Truth Social.