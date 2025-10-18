Житель Челябинской области России пытался провезти в регион из Баку (Азербайджан) 100 килограммов инструментов.

Об этом сообщила пресс-служба Челябинской таможни.

Остановили мужчину таможенники в аэропорту Кольцово. При себе у него были обнаружены 100 килограммов клещей, а также 40 наборов гильотинных ножей. Всё это мужчина вёз в картонных коробках.

Мужчина заявил, что весь инвентарь он купил на собственные деньги и везёт другу. О том, что товар не для личного пользования нужно декларировать, он не знал, а на аудиоинформирование и информационные стенды внимания не обратил.

Возбуждено дело об административном правонарушении.