Сегодня исполняется 34 года со дня восстановления независимости Азербайджана.

18 октября 1991 года Верховный совет принял Конституционный акт о государственной независимости Азербайджанской Республики.

В документе говорится, что Верховный совет Азербайджанской Республики, опираясь на Декларацию независимости, принятую Национальным советом Азербайджана 28 мая 1918 года, наследование демократических принципов и традиций Азербайджанской Республики, и руководствуясь Декларацией Верховного Совета Азербайджанской Республики «О восстановлении Государственной независимости Азербайджанской Республики» от 30 августа 1991 года, принимает этот Конституционный акт и учреждает основы государственного устройства, политического и экономического строя Азербайджанской Республики.

18 октября с 1992 года отмечается в Азербайджане как праздник. До 2006 года 18 октября был нерабочим днем. После поправок и изменений, внесенных в 2006 году в Трудовой Кодекс в Милли Меджлисе, 18 октября – День государственной независимости, 12 ноября – День Конституции и 17 ноября – День Национального возрождения считаются праздничными, но рабочими днями.

Согласно закону «О Дне Независимости», принятому Милли Меджлисом 15 октября 2021 года, 28 мая объявлено Днем Независимости, а 18 октября — Днем восстановления независимости. День независимости (28 мая) является нерабочим праздничным днем, а День восстановления независимости (18 октября) — рабочим праздничным днем.

До этого в Азербайджане 28 мая отмечался как День Республики, а 18 октября — как День государственной независимости.