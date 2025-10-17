Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.

Выразив признательность за участие госсекретаря Ватикана в мероприятии COP29, состоявшемся в Азербайджане в ноябре прошлого года, Мехрибан Алиева выразила удовлетворение динамикой развития сотрудничества нашей страны со Святым Престолом, которое расширилось в последние годы.

Отметив, что Азербайджан – страна, воплощающая ценности религиозной толерантности и мультикультурализма, Мехрибан Алиева подчеркнула, что это является как государственной политикой, так и образом жизни нашего общества. Первый вице-президент рассказала о работе, проводимой Фондом Гейдара Алиева в рамках сотрудничества со Святым Престолом, и отметила наличие большого потенциала для дальнейшего развития двусторонних отношений. Отметив, что отношения с католической общиной нашей страны находятся на высоком уровне, Первый вице-президент сказала: «Вопрос, поднятый государственным секретарем в Азербайджане в ноябре прошлого года – строительство второй католической церкви в нашей стране – находит позитивное решение. Президент Ильхам Алиев уже принял положительное решение по этому вопросу, и в ближайшее время в нашей столице начнётся строительство второй католической церкви».

Мехрибан Алиева отметила, что кардинал Пьетро Паролин известен в Азербайджане как близкий друг нашей страны и народа, и выразила ему признательность за стремительное и успешное развитие сотрудничества.

Пьетро Паролин выразил глубокую признательность Азербайджанскому государству и президенту Ильхаму Алиеву за их усилия по выводу отношений на этот уровень.

«Строительство второй католической церкви в Баку – весьма похвальное событие, за которое мы благодарны Азербайджану. Это ещё раз демонстрирует заботу и уважение, проявляемые ко всем религиям в вашей стране. В этом смысле Азербайджан является примером для многих стран», — отметил он.

Государственный секретарь Пьетро Паролин поздравил нашу страну с подписанием 8 августа в Вашингтоне Совместной декларации Азербайджана, Армении и США и парафированием мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном и выразил однозначную поддержку Ватикана установлению мира в регионе.

Мехрибан Алиева также встретилась с губернатором Ватикана, сестрой Рафаэллой Петриини. Рафаэлла Петрини выразила глубокую и искреннюю благодарность Азербайджанскому государству за проекты, реализуемые Фондом Гейдара Алиева в Ватикане. Мехрибан Алиева пригласила сестру Рафаэллу Петрини посетить Баку с официальным визитом, подчеркнув важность расширения сотрудничества между Азербайджаном и Ватиканом в новых направлениях. Рафаэлла Петрини с удовлетворением приняла приглашение и заявила, что намерена посетить Азербайджан в ближайшем будущем.