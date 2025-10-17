Между Арменией и Казахстаном запущен новый мультимодальный транспортный маршрут, соединяющий страны через Туркменистан и Иран.

Об этом сообщил президент дипломатического клуба «Астана» Кайырболат Сахметов, передает «Спутник Армения».

По его словам, идея создания маршрута была поднята на казахстанско-армянском бизнес-форуме, и уже сейчас несколько компаний успешно воспользовались новым направлением.

«Грузы из Китая через КПП «Хоргос» поступают в Казахстан, далее следуют через Туркменистан и Иран, а затем направляются в Армению», — пояснил Сахметов.

Маршрут включает две действующие ветки: Китай (Хоргос) – Казахстан – Узбекистан – Туркменистан – Иран – Армения; Китай – Казахстан – Туркменистан – Иран – Армения.

Обе линии, по словам Сахметова, уже апробированы и показали высокую эффективность. Время перевозки грузов по новому направлению составляет от 9 до 20 дней, что делает его быстрой альтернативой существующим маршрутам, по которым доставка может занимать до 45 дней.