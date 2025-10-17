Успешно завершились совместные поисково-спасательные учения «AZIREX − 2025», проходившие с участием Военно-морских сил Азербайджана и Ирана.

Как сообщает минобороны, в ходе учений военнослужащие точно выполнили все поставленные задачи.

В соответствии с планом, во время действий, выполнявшихся поэтапно и во взаимодействии, участники продемонстрировали высокий уровень боевой выучки.

Руководство учений высоко оценило профессионализм и уровень подготовки личного состава.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, были награждены отличившиеся военнослужащие.