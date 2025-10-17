Война в Украине крайне негативно отражается на экономике Европы, его скорейшее урегулирование позволит уменьшить последствия, в том числе в области энергетики, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

«Не только обе стороны, но и европейская экономика, мировая экономика, включая нас, подверглись очень сильному негативному воздействию, в первую очередь в энергетической сфере. В этой затянувшейся войне инфраструктура Украины разрушена, в том числе энергетическая. Турция готова сделать все, что от нее зависит, для ее восстановления», — сказал Фидан по итогам переговоров в Анкаре с коллегой из ФРГ Йоханном Вадефулем, передает ТАСС.

По словам турецкого министра, он обсудил с главой МИД ФРГ перспективы урегулирования в Украине, в частности обеспечение прекращения огня.

«Мы обсудили продолжающуюся войну в Украине, вопросы возможного обеспечения прекращения огня, рассмотрели работу «коалиции желающих». Сохранение территориальной целостности Украины, скорейшее прекращение войны и недопущение ее распространения на Европу и другие регионы имеют важное значение», — отметил Фидан.

Он также сообщил о готовности Турции продолжить посреднические усилия по урегулированию украинского конфликта.