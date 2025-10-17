Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту записи разговора, в котором говорится о принуждении священников Католикоса всех армян Гарегина II к участию в оппозиционных митингах.

Согласно информации комитета, уголовное дело возбуждено по статье Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за «препятствование проведению собраний или принуждение к участию в них с использованием власти или служебных полномочий, а также создание материальной заинтересованности для участия в собрании или отказа от участия».

В аудиозаписи разговора между архиепископом Натаном Овханнисяном и бывшим священником Аганом Эрнджакяном последний утверждает, что католикос принуждал его участвовать в митингах 2023 года.