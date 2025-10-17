В Ясамальском районе обустроены зоны для посадки и высадки пассажиров на автобусных полосах по пяти адресам.

Как сообщает Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), специальные зоны созданы на улице А.М. Шарифзаде — напротив Республиканской клинической больницы, Бакинского базового медицинского колледжа № 2, магазинов «Kontakt Home» и «İrşad Telecom», а также на улице Джафара Джаббарлы напротив отеля «Amber Hotel».

Там установлены соответствующие дорожные знаки.

Целью нововведения является обеспечение возможности безопасной посадки и высадки пассажиров без помех движению общественного транспорта по выделенным автобусным полосам.