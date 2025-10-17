В соответствии с требованиями законодательства, о применении ограничений на количество приложений к разрешениям на перевозку пассажиров легковыми автомобилями-такси необходимо уведомлять за 60 дней. Принимая во внимание вышеизложенное, а также вступление в силу решения о применении квот на выдачу разрешений с 1 ноября, выдача разрешений и номерных знаков для таксомоторной деятельности будет продолжаться до 31 декабря 2025 года.

Об этом говорится в сообщении Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

«Также обращаемся к лицам, занимающимся деятельностью такси. В последующие годы использование автомобилей старше 15 лет с даты производства для таксомоторной деятельности будет запрещено. В связи с этим рекомендуется обновить старые автомобили, особенно выпущенные в 2011 году, до окончания указанного срока.

Хотим подчеркнуть, что распространённая информация о возможном росте цен и потере рабочих мест водителями после введения квот не соответствует действительности.

На данный момент существует 35 000 активных разрешений, однако ежедневно на линии работают лишь 22 000–23 000 автомобилей. Таким образом, установление квоты в 25 000 единиц не повлияет на рынок и не приведёт к дефициту такси. Напротив, будет сформирован профессиональный рынок труда и услуг, что повысит качество обслуживания населения.

Что касается опасений по поводу потери рабочих мест, поясняется, что лимит устанавливается не на число водителей, а на количество транспортных средств, поэтому этот шаг не скажется на занятости. В настоящее время потребность в водителях остаётся высокой, продолжаются обучение и подготовка таксистов. Один автомобиль может управляться несколькими водителями, что будет способствовать соблюдению режима труда и отдыха», — говорится в сообщении.

AYNA отмечает, что примерно год назад, когда начались реформы в сфере такси, в обществе также наблюдались определённые волнения:

«Однако результаты налицо: на первом этапе реформ обновился автопарк, был создан учёт и система контроля, налажена регулярная деятельность, а также организовано обучение водителей, что привело к существенному повышению качества услуг. На нынешнем этапе реформ цель заключается в достижении ещё более высокого уровня качества и порядка в этой сфере».