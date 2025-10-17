В 2026 году на расходы для обороны и национальной безопасности будет выделено около 9 млрд манатов.

Это отражено в законопроекте «Государственном бюджете Азербайджана на 2026 год», передает АПА.

Согласно проекту, на расходы по обороне и безопасности предусмотрено выделить 8 714 781 860,0 манатов.

Из этой суммы 3 030 735 789,0 манатов выделяется на вооружённые силы, 480 623 148,0 манатов — на национальную безопасность, 541 633 496,0 манатов — на пограничную службу, 5 091 411,0 манатов — на прикладные исследования в области обороны и национальной безопасности, 4 656 698 016,0 манатов — на другие мероприятия, относящиеся к сфере обороны и национальной безопасности.

4 500 000 000,0 манатов будут направлены на проекты и мероприятия специального оборонного назначения.