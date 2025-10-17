В МВД Азербайджана состоялось заседание Коллегии, посвящённое борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, поиску обвиняемых и пропавших без вести лиц, а также подведению итогов деятельности ведомства за девять месяцев текущего года и определению приоритетных задач.

Заседание открыл министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов, отметивший, что рассматриваемые вопросы охватывают важнейшие направления оперативно-служебной деятельности и имеют особое значение для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан.

Согласно представленным данным, за отчетный период было принято 6 279 граждан, большинство обращений решено на месте. Всего рассмотрено более 80 тысяч обращений, по которым инициаторам даны письменные ответы.

В сфере борьбы с преступностью достигнуты положительные результаты — раскрыто 92,4% зарегистрированных преступлений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число преступлений сократилось на 6,9%, в том числе умышленных убийств, нанесения тяжких телесных повреждений, краж, мошенничеств, разбоев и хулиганств. Улучшились показатели раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений.

Раскрыто 284 преступления прошлых лет, задержано 85% разыскиваемых лиц и найдено 90% пропавших без вести. Обнаружено свыше 4,6 тонн наркотических веществ, что на 582 кг больше, чем годом ранее.

Количество ДТП снизилось на 126 случаев, число погибших — на 13, пострадавших — на 157 человек. Общественный порядок и безопасность были обеспечены на высоком уровне во время международных мероприятий, включая Гран-при Азербайджана по «Формуле-1» и III Игры СНГ.

Министр Эйвазов подчеркнул важность обеспечения удовлетворённости граждан, внимательного отношения к обращениям населения, качественного проведения расследований и повышения ответственности руководителей на местах.

Особое внимание уделено необходимости усиления антинаркотической пропаганды среди молодежи и в СМИ, предотвращению использования интернет-ресурсов для распространения наркотиков, а также повышению эффективности работы по выявлению преступлений, совершаемых с применением информационных технологий.

Подводя итоги, министр отметил, что положительные результаты должны быть закреплены, а личный состав обязан не снижать темпы работы, повышать профессионализм, дисциплину и активно внедрять современные технологии для повышения эффективности оперативной деятельности.