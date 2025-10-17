Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США встретился с представителями производителя крылатых ракет Tomahawk и систем ПВО Patriot, о поставках которых он надеется договориться с Белым домом.

«Мы говорили о производственных мощностях Raytheon и возможных путях сотрудничества для укрепления ПВО и дальнобойных возможностей Украины», — заявил Зеленский в социальных сетях, имея в виду американскую оборонную корпорацию. Обсуждалось также возможное американско-украинское производство вооружений.