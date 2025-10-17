Президент США Дональд Трамп сообщил о предстоящей встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, которая состоится через несколько недель в Южной Корее. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«Мы встретимся через пару недель в Южной Корее с президентом Си и другими лидерами. Я думаю, что наши отношения с Китаем будут развиваться хорошо. Он очень сильный лидер, потрясающий человек, его жизнь — удивительная история, достойная большого фильма», — отметил Трамп.

В указанный период в Южной Корее пройдет саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Мероприятие запланировано на 31 октября — 1 ноября 2025 года в городе Кёнджу.