Азербайджан с 25 октября 2025 года ограничивает транзитные перевозки мелкого и крупного рогатого скота из Грузии, а также ввоз из Грузии племенных животных (за исключением животных, импортируемых для убоя). Об этом выступило с заявлением Агентство пищевой безопасности. Согласно официальным данным Всемирной организации здравоохранения животных, в различных странах мира зафиксировано распространение особо опасных инфекционных заболеваний среди животных. В зависимости от сезонных факторов риск распространения различных возбудителей представляет реальную угрозу для стран региона, включая Азербайджан.

Вместе с этим, импортируемые в страну животные для убоя будут помещены на карантин, а также подвергнуты клиническому и лабораторному исследованиям. Отмечается, что скотобойни по всей стране продолжат свою работу в прежнем режиме. Согласно решению, животные, ввезенные в страну для убоя, должны быть забиты в течение 72 часов.

В свою очередь, Государственная ветеринарная инспекция в связи с распространением болезней животных вводит временные ограничения на животноводческих рынках страны.

С 25 октября 2025 года для оздоровительных мер владельцы рынков обязаны провести дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию территории. После завершения оздоровительных мероприятий работа рынков будет возобновлена.

С целью сохранения эпизоотической стабильности в стране, обеспечения ветеринарного контроля и регулирования деятельности в этой сфере на рынках по продаже животных предписано строго соблюдать ряд требований:

• территория рынков должна быть ограждена;

• на входе и выходе должны быть установлены дезбарьеры;

• регулярно проводиться уборка и дезинфекция;

• животные, поступающие на рынок, должны иметь сопровождающие ветеринарные документы;

• животные должны быть идентифицированы в соответствии с установленными инструкциями перед продажей;

• должен быть обеспечен контроль со стороны квалифицированных специалистов;

• транспортировка животных должна осуществляться в соответствии с действующими инструкциями;

• на рынках должны быть созданы надлежащие условия для торговли;

• обязательным является контроль со стороны ветеринарного врача.

Распространение опасных инфекций и ограничение ввоза, несомненно, скажется на росте цен на мясо и мясные продукты.