Суд в Польше отказался выдать Германии украинца Владимира Ж., подозреваемого во взрыве газопровода «Северный поток», и отменил ему арест. Об этом сообщает портал Onet.pl.

Адвокат обвиняемого Тимотеуш Папроцкий заявил, что его подзащитного нельзя экстрадировать, так как «в Германии отсутствует независимое правосудие», а судьи «не обладают материальным иммунитетом».

Кроме того, по словам юриста, украинец обладает функциональным иммунитетом, поскольку действия, в которых его обвиняют, «могли быть частью военных операций в условиях вооружённого конфликта».