Испанская газета El Mundo выделила пять сценариев, как может завершиться «спецоперация» России, продолжающаяся уже 1332 дня.

Хрупкий мир по инициативе Трампа

Трамп может усилить давление на Россию санкциями и поставками Украине, но прочный мир в ближайшее время маловероятен: для режима Путина война — экзистенциальна.

Расширение конфликта на страны НАТО

Россия уже ведёт провокации, и есть риск, что напряжение перерастёт в столкновения с уязвимыми членами НАТО, особенно в Прибалтике.

Затянутый конфликт в 2026 году

Вероятный сценарий: война продолжится, пока ни РФ, ни Украина не смогут объявить убедительную победу. Россия получает поддержку от Китая и Северной Кореи, Украина — от Европы и Запада.

Экономический упадок и переговоры со стороны России

Если российская экономика продолжит деградировать, Путину придется садиться за стол переговоров. Всё больше аналитиков прогнозирует постепенное обесценивание ресурсов Москвы в войне.

Усталость союзников и давление на Украину

Если Европа откажется от помощи, Украина может быть вынуждена принять жёсткие условия России. Политический сдвиг в странах ЕС мог бы изменить поддержку Киева.

Сценарии отражают баланс сил: Украина зависит от европейской поддержки, а Россия — от устойчивости внутренней экономики и способности вести войну.