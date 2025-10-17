Резкое падение нефтяных котировок нанесло новый удар по российскому бюджету. Как сообщает Reuters со ссылкой на данные трейдеров, стоимость нефти марки Urals в порту Приморск на Балтийском море в середине недели снизилась до $47,4 за баррель. Это первый случай с весны, когда российская нефть опустилась ниже обновлённого ценового потолка Евросоюза — $47,6 за баррель.

Падение Urals происходит на фоне общего снижения мировых цен на нефть. Котировки Brent за последние три недели потеряли около 15%, опустившись чуть выше $60 за баррель, что стало минимальным уровнем с мая.

По оценке аналитика SEB Вьярна Шильдропа, ослабление рынка связано с перемирием между Израилем и ХАМАС, которое снизило риски для судоходства через Суэцкий канал и Красное море.