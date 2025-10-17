Государственное агентство по профессиональному образованию при Министерстве науки и образования объявило тендер на проведение курсов дополнительного обучения для государственных служащих. Согласно опубликованным данным, программа охватит обучение по двум направлениям — MS Excel (продвинутый уровень) и Power BI. Каждое из направлений предполагает проведение 12 занятий по 2 часа, организованных на основе анализа данных (data analytics).

Ориентировочная стоимость закупки составляет 6 150 манатов. Тендер размещён 17 октября 2025 года, а срок подачи предложений истекает 31 октября.

Подобные инициативы направлены на повышение цифровой грамотности и аналитических навыков сотрудников госструктур, что особенно актуально в условиях цифровизации государственного управления.