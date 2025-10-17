На саммите России и США, прошедшем 15 августа на Аляске, Владимир Путин вместо обсуждения предложений Дональда Трампа по смягчению санкций прочитал американскому лидеру долгую лекцию об «историческом единстве России и Украины», упомянув Рюрика, Ярослава Мудрого и Богдана Хмельницкого, сообщает Financial Times.

По данным издания, раздражённый Трамп несколько раз повысил голос, пригрозил уйти и в итоге прервал встречу, отменив совместный обед делегаций.

Хотя Белый дом позже назвал переговоры «продуктивными», именно этот инцидент стал поворотным моментом — после него Вашингтон ужесточил позицию в отношении Москвы, усилил поддержку Киева и предупредил о новых санкциях против России.