Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что во время визита президента России Владимира Путина в Будапешт ему не грозит арест по ордеру Международного уголовного суда.

«Мы примем Владимира Путина, обеспечим успешные переговоры и позаботимся, чтобы он спокойно вернулся домой», — отметил Сийярто.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о планируемой встрече с Путиным в Венгрии, однако точная дата не названа.

Хотя Венгрия формально ратифицировала Римский статут, власти страны ещё в 2023 году заявили, что не будут исполнять ордер МУС, выданный против Путина за депортацию украинских детей.