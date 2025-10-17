Анкара намерена в ближайшие недели отправить в Сирию дополнительную военную технику, включая бронированные машины, дроны, артиллерию, ракеты и системы ПВО, сообщает Bloomberg. По данным издания, техника будет сосредоточена на севере страны, чтобы снизить риск конфликта с Израилем.

В рамках соглашения между Турцией и Сирией, действующего около 30 лет, планируется увеличить разрешённую зону для ударов по курдским вооружённым формированиям с текущих 5 километров до 30 километров от границы. Целью Анкары называют усиление контроля на приграничной территории и предотвращение угроз со стороны курдских сил.

Эксперты отмечают, что шаг Турции может усилить напряжённость в регионе, учитывая сложную обстановку на северной границе Сирии и интересы соседних стран.