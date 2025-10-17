Данные о среднесрочных расходах на 2026-2029 годы Министерства финансов вызвали бурные обсуждения вокруг возможного повышения пенсионного возраста. Сейчас он составляет 65 лет. Отмечается, что несмотря на позитивные демографические тенденции, в долгосрочной перспективе старение населения и сокращение доли трудоспособных граждан могут повлиять на финансовую устойчивость государственной пенсионной системы.

В настоящее время 69,7% населения Азербайджана находятся в трудоспособном возрасте (15–65 лет), а 9,1% — старше 65 лет. При этом средняя продолжительность жизни, составлявшая в 2024 году 74,6 года, по прогнозам, достигнет 78,6 лет к 2050 году. Это приведет к увеличению периода пенсионных выплат и, соответственно, финансовой нагрузки на государственную систему.

В документе подчеркивается необходимость дальнейшего укрепления страховых принципов и повышения финансовой устойчивости пенсионной системы.

Как отметил в комментарии для Minval.az депутат Вугар Байрамов, пока вопрос повышения пенсионного возраста не актуален. В парламент не поступал соответствующий законопроект. Однако, в целом, углубление пенсионных реформ и совершенствование пенсионного законодательства остаются одними из ключевых приоритетов. В их число входят создание частных пенсионных фондов, а также регулирование вопросов, связанных со страхованием пенсионных накоплений, что считается одним из важнейших направлений.

«Несомненно, вопросы, указанные в стратегии, охватывают более долгосрочную перспективу. В этот период, в частности принимая во внимание средний возраст населения и объем обязательных социальных страховых выплат, ожидается принятие определенных решений. Сегодня больше актуальны вопросы, связанные с созданием частных пенсионных фондов, системы страхования пенсионных вкладов. В этом направлении уже в следующем году будут предприняты определенные шаги», — отметил депутат.

В свою очередь, социолог Узеир Шафиев, заявил, что рост доли пожилого населения демонстрирует тенденцию старения населения. По официальным стандартам, если численность пожилых граждан в общей структуре населения страны превышает 8%, то оно считается «старым населением». В законе АР «О социальных службе» пожилыми считаются люди с 70 лет, в стране численность граждан старше 65 лет составляет около 10%. Кроме того, в Азербайджане сокращается рождаемость, а показатель людей преклонного возраста, напротив, растет.

«В преамбуле Государственной программы по развитию социальных услуг в Азербайджанской Республике на 2023–2026 годы указано, что за последние 22 года, несмотря на рост численности населения на 26,4%, количество пожилых граждан увеличилось на 99,04%. Это означает, что доля возрастных жителей в Азербайджане продолжает расти и в будущем может стать ещё выше», — отметил собеседник.

Все это станет дополнительным финансовым бременем для государства. Однако вопрос повышения или снижения пенсионного возраста на данный момент не рассматривается, поскольку этот показатель напрямую связан со средней продолжительностью жизни населения.

В Азербайджане средняя продолжительность жизни составляет 74 года для женщин и 71 год для мужчин. Если учитывать средний период дожития в 12 лет, получается, что нынешний пенсионный возраст фактически превышает этот показатель (65 + 12 = 77 лет). Многие граждане не доживают и десяти лет после выхода на пенсию, а мужчины, как правило, нередко вовсе не успевают ею воспользоваться.