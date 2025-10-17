Индия отклонила просьбы производителей лекарств продлить срок до конца года, необходимый для модернизации их производственных мощностей до международных стандартов, сообщили четыре источника на фоне общественного возмущения из-за недавних смертей по меньшей мере 24 детей, употребивших сироп от кашля местного производства, пишет Reuters.

В конце 2023 года Нью-Дели потребовал от фармацевтических компаний обеспечить соответствие своих заводов стандартам, рекомендованным Всемирной организацией здравоохранения, что, помимо прочего, потребовало бы от них инвестиций в протоколы предотвращения перекрестного загрязнения и проведения испытаний партий образцов. Это требование было принято после того, как индийские сиропы от кашля стали причиной смерти более 140 детей в Африке и Центральной Азии, что серьёзно подорвало имидж Индии как «аптеки мира».

В то время как крупные фармацевтические компании уложились в срок, установленный на июнь 2024 года, более мелким компаниям была предоставлена ​​12-месячная отсрочка по их отдельной задаче, поставленной на декабрь 2024 года. Однако некоторые представители фармацевтического лобби Индии настаивают на увеличении срока, предупреждая, что из-за высоких расходов компании могут обанкротиться.

Однако известие о том, что компания Sresan Pharmaceutical Manufacturer, производившая сироп Coldrif, связанный с последними смертями, не модернизировала свои производственные мощности, стало ключевым фактором, убедившим правительственных чиновников проигнорировать эти призывы, заявили трое источников, говоривших на условиях анонимности, чтобы обсудить закрытые обсуждения.

Решение было принято в октябре после того, как, по словам двух источников, тесты подтвердили высокую токсичность некоторых сиропов Coldrif. Фармацевты были уведомлены о решении на конференции в четверг, сообщил один из них.

По словам одного из источников, после завершения модернизации Индия планирует постепенно отменить спорное правило, введенное в 2023 году, которое требует дополнительных испытаний сиропов от кашля в назначенных правительством лабораториях перед экспортом.

По данным презентации от 13 октября о медицинском загрязнении, представленной Индийской комиссией по фармакопейному праву (IPC), которая устанавливает национальные стандарты лекарственных средств, ДЭГ иногда «мошенническим или непреднамеренным образом» используется вместо более дорогих фармацевтических растворителей, таких как глицерин и пропиленгликоль.

Учитывая, что Азербайджан также является импортером лекарственных препаратов из Индии, гражданам следует быть осторожными и разборчивыми в выборе медикаментов.