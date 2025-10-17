В Азербайджане к уголовной ответственности привлечены руководители некоторых неправительственных организаций, которые незаконно изготавливали и вручали ордена и медали множеству лиц. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В Управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело и ведётся предварительное следствие по фактам незаконного учреждения различных орденов и медалей и вручения их отдельным лицам со стороны некоторых НПО, функционирующих в Азербайджане.

В результате проведённых мероприятий установлены обоснованные подозрения в превышении должностных полномочий со стороны представителей различных НПО, в том числе: «Союз инвалидов, ветеранов Карабахской войны и семей шехидов Азербайджана», «Союз ветеранов Отечественной войны Азербайджана», «Защита семей шехидов, инвалидов и ветеранов войны», «Организация ветеранов войны, труда и Вооружённых сил Азербайджанской Республики», «Забота об инвалидах Карабаха», Центр «Стабильность и развитие», Фонд «Интернациональные военнослужащие-инвалиды» и Благотворительный фонд «Деде Горгуд», а также других неправительственных организаций.

В ходе проведённых обысков и следственных действий были изъяты 1518 орденов и медалей, 777 удостоверений к орденам и медалям, 7 брошюр, записи о вручении этих наград 8069 лицам в разное время, а также другие вещественные доказательства.

На основании собранных предварительных доказательств обвинения по ст. 309.1 УК (превышение должностных полномочий) были предъявлены председателю Фонда «Интернациональные военнослужащие-инвалиды» Сайяфу Оруджеву, председателю Общественного объединения «Союз инвалидов, ветеранов Карабахской войны и семей шехидов Азербайджана» Мехти Мехтиеву и председателю Общественного объединения «Союз ветеранов Отечественной войны Азербайджана» Физули Рзагулиеву.

Следствие продолжается, ведется работа по выявлению и привлечению к ответственности других работников НПО, допустивших правонарушения в этой сфере. По результатам следствия будет представлена дополнительная информация.