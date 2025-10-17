Ленинский районный суд Смоленска приговорил предпринимателя и лидера Национального конгресса Смоленской области Фаика Алиева к четырем годам колонии строгого режима и штрафу в 8,4 миллиона рублей за взятку энергетикам.

По данным суда, Алиев якобы заплатил 846,5 тыс. рублей за сокрытие реальных расходов электроэнергии ресторанно-гостиничного комплекса «Престиж». Задолженность за электроэнергию составила почти миллион рублей.

Защита намерена обжаловать приговор. Общественные деятели называют Алиева порядочным человеком.