Россия расценит возможную передачу американских крылатых ракет Tomahawk Украине как враждебный шаг со стороны США и их союзников. Об этом заявил председатель Российского исторического общества и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Россия воспримет этот шаг, если он состоится, как враждебный», — подчеркнул Нарышкин.

По его словам, реализация такого сценария приведет к «существенному росту рисков» в сфере глобальной безопасности и дестабилизирует обстановку не только в Европе, но и в мире в целом.

Глава СВР добавил, что тема возможных поставок Tomahawk обсуждалась в ходе телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом 16 октября. «Этот вопрос, по меньшей мере частично, поднимался во время их вчерашней беседы», — уточнил Нарышкин.