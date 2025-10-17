Президент США Дональд Трамп объявил о подготовке второй встречи с российским лидером Владимиром Путиным — на этот раз в Будапеште. Как сообщает агентство Bloomberg, этот шаг вызвал обеспокоенность в Киеве и среди европейских союзников Вашингтона.

Первая встреча Трампа и Путина, прошедшая в августе на Аляске, не привела к значимым результатам. Однако американский президент, ранее заявлявший, что способен «решить войну за один день», вновь намерен выступить посредником между Москвой и Киевом — несмотря на предупреждения экспертов о том, что подобные инициативы могут укрепить позиции Кремля.

После двухчасового телефонного разговора с Путиным Трамп заявил, что готов «искать реальный путь к миру», но отказался отвечать на вопросы о возможной передаче Украине крылатых ракет Tomahawk или введении новых санкций против России.

«Нам нужны Tomahawk и для Соединённых Штатов Америки. Поэтому я не знаю, что мы можем с этим сделать», — отметил президент, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете.

В Кремле, в свою очередь, сообщили, что Путин предупредил Трампа, передача Украине американских ракет «нанесёт серьёзный ущерб отношениям между странами».