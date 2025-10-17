Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в соцсети X обратился к Илону Маску с идеей строительства туннеля из России на Аляску через Берингов пролив.

«Представьте, что вы соединяете США и Россию… туннелем Путина–Трампа», — написал он.

По словам Дмитриева, с использованием технологий The Boring Company проект можно реализовать менее чем за $8 миллиардов и завершить строительство меньше чем за восемь лет, что стало бы символом технологического сотрудничества между Евразией и Америкой.