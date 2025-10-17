Президент США Дональд Трамп заявил, что США нельзя истощать собственные запасы крылатых ракет Tomahawk поставками Украине.

«Нам тоже нужны Tomahawk для США. У нас их много, но они нам нужны», — подчеркнул он, комментируя вопрос поставок во время беседы с российским коллегой Владимиром Путиным.

Трамп отметил, что ракеты очень мощные, точные и эффективные, однако страна должна сохранить достаточный арсенал для собственной обороны.

«Я имею в виду, что мы не можем истощать запасы нашей страны. Так что, знаете, они очень важные, они очень мощные, точные и хорошие, но они нам тоже нужны», — добавил американский лидер.