Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что подверглась жестокому обращению и пыткам в израильской тюрьме после задержания участников флотилии «Сумуд». Об этом она рассказала в интервью изданию Aftonbladet.

По словам Тунберг, израильские солдаты вели себя крайне агрессивно во время и после ареста. «Они оттащили меня в сторону, бросили на меня израильский флаг, били и пинали», — рассказала активистка.

Тунберг также утверждает, что военные неоднократно оскорбляли её, выкрикивая унизительные фразы, и уничтожили её личные вещи.

«Они забрали мой чемодан и выбросили всё, что, по их мнению, имело отношение к Палестине. Потом они медленно разрезали эти предметы ножом», — добавила она.