Тульский винокуренный завод 1911 (ТВЗ) может восстановить производство водки «Путинка», сообщает «Коммерсантъ». Сейчас завод выпускает водки «Пронская» и Ikra, а также виски Noble Stage и джин Beatly.

Бренд «Путинка» был создан в 2003 году маркетологом Станиславом Кауфманом. До 2021 года права на производство принадлежали московскому заводу «Кристалл». Кауфман предполагает, что «Кристалл» передал ТВЗ права из-за отсутствия планов возобновления производства.

История бренда неоднократно прерывалась: розлив водки приостанавливался в 2011 году, достиг пиковых продаж в 2014 году, заняв четвертое место в рейтинге РФ, а в 2016 году производство снова остановилось почти на десять лет.

Эксперты отмечают, что первичные продажи после возвращения «Путинки» могут быть высокими благодаря ностальгии, однако в дальнейшем бренд может столкнуться с конкуренцией на рынке крепкого алкоголя.