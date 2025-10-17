Проходит 5 лет со дня освобождения города Физули от оккупации.

В результате боевых операций в ходе начавшегося 27 сентября 2020 года контрнаступления азербайджанской армии 17 октября 2020 года город Физули был освобожден от армянской оккупации.

С момента начала боевых действий до 17 октября в результате успешных операций были освобождены несколько сел Физулинского района. Новость об освобождении города Физули от оккупации 17 октября в ходе обращения к народу сообщил президент Азербайджана, главнокомандующий Ильхам Алиев. Президент во время обращения, наряду с освобождением города Физули от оккупации, объявил и об освобождении сел Физулинского района – Гочахмедлы, Чуварлы, Пирахмедли, Мусабейли, Чимян, Ишыглы и Дедели.

Распоряжением президента Ильхама Алиева 17 октября учрежден как день города Физули.