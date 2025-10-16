Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о грядущих переговорах с представителями оборонных компаний США, которые производят вооружение, способное усилить оборону страны. Главной темой обсуждения станут дополнительные поставки систем ПВО.

Он также анонсировал встречу с американскими энергетическими компаниями.

«На завтра запланирована встреча с президентом Трампом, и мы рассчитываем, что импульс обуздания террора и войны, который сработал на Ближнем Востоке, поможет окончанию российской войны против Украины», — заявил Зеленский.

Президент Украины отметил, что российский лидер «точно не смелее, чем ХАМАС или любой другой террорист», и подчеркнул, что «язык силы и справедливости обязательно сработает и в отношении России». Он добавил, что «Москва спешит возобновить диалог, услышав о «Томагавках».