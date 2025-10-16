Средняя стоимость батона белого хлеба в мире составляет около 138 рублей ($1,49). Самый дорогой хлеб продаётся в Джибути — 748,7 рубля ($8,05) за батон, а самый дешёвый — в Алжире, где благодаря государственным субсидиям батон стоит всего 13,8 рубля ($0,15). Такие данные приводит РИА Новости к Всемирному дню хлеба, который отмечается 16 октября.

В топ стран с самой дорогой стоимостью хлеба также вошли: Бермуды — 677,6 рубля ($7,28), Каймановы острова — 499,7 рубля ($5,37), Монако — 422,1 рубля ($4,54), Багамы — 414 рубля ($4,45).

Также в топ-10 — Конго, Центральноафриканская Республика, Исландия, Лихтенштейн и ЮАР.

Среди государств с самыми низкими ценами на хлеб: Тунис — 15,4 рубля ($0,17), Эсватини — 16,2 рубля ($0,17), Афганистан — 19,4 рубля ($0,21), Ливия — 22,6 рубля ($0,24). Также в списке находятся Чад, Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан и Азербайджан.