Экономика Германии продолжает демонстрировать слабость и, по оценке экспертов Бундесбанка, в третьем квартале 2025 года в лучшем случае стагнировала. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным аналитиков, промышленность ФРГ испытывает серьёзные структурные трудности, а также давление со стороны американских пошлин. Низкая загрузка производственных мощностей ограничивает инвестиции, а восстановление строительного сектора остаётся отдалённой перспективой.

Рост частного потребления, если и наблюдается, то крайне незначителен. Как отмечает Bloomberg, крупнейшая экономика Европейского союза пытается выйти из кризиса, продолжающегося уже два года.

Тем не менее, президент Бундесбанка Йоахим Нагель выразил надежду, что к концу года Германия сможет продемонстрировать умеренный экономический рост.