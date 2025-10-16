В Украине рассматривается возможность запрета мультфильма «Маша и Медведь» из-за содержания элементов, которые могут рассматриваться как российская пропаганда.

Об этом заявил народный депутат Украины Ярослав Юрчишин. По его словам, полиция выявила возможные связи производства мультфильма с Россией, а издание The Times сравнивает персонажа Маши с Владимиром Путиным, отмечая влияние на аудиторию как проявление «мягкой силы» России.

Ранее мультфильм критиковался за распространение российских культурных символов и контента, который, по мнению украинских экспертов, может способствовать информационному влиянию РФ.