Украинская делегация провела в Вашингтоне встречу со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом. Главной темой обсуждения стали предстоящие переговоры на уровне президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

По его словам, во встрече также приняли участие секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, посол Украины в США Ольга Стефанишина и заместитель Келлога Джон Коул.

Ермак отметил, что консультации были важны для согласования ключевых приоритетов и акцентов накануне встречи лидеров.

«Искренне надеемся на конкретные решения уже завтра», — подчеркнул он.