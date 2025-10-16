Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что стране необходимо сосредоточиться на решении практических задач, а не на строительстве «дворцов и культурных объектов».

«Слушайте, коровники надо строить, чтобы коров нормально содержать и доить, и телят. Хватит уже этих дворцов и культурных объектов. Важнее, наверное, людям построить жильё», — подчеркнул Лукашенко.

Он также призвал чиновников «не разбрасываться деньгами, которых нет», и «объективно оценивать ситуацию в экономике». По словам главы государства, приоритетом должны стать аграрные и социально значимые проекты, а не музеи или дома отдыха.

