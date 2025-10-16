США стремятся догнать Россию в сфере гиперзвукового оружия. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным издания, Соединённые Штаты, находящиеся «под политическим и стратегическим давлением необходимости не отставать», уже несколько лет пытаются принять на вооружение собственные гиперзвуковые системы.

«В начале октября американская армия заявила, что планирует развернуть гиперзвуковое оружие до конца года, однако испытательное управление Минобороны признало, что эффективность новых систем ещё не доказана в реальных боевых условиях», — отмечает Bloomberg.

Агентство подчёркивает, что гиперзвуковое оружие, способное изменить баланс сил на поле боя, стало ключевым направлением обостряющейся технологической гонки между США, Россией и Китаем.