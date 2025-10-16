Во время телефонного разговора президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа обсуждалась тема возможных поставок Украине дальнобойных ракет «Томагавк», сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, Путин подчеркнул, что передача таких вооружений не изменит ситуацию на поле боя, однако нанесёт серьёзный ущерб российско-американским отношениям.

Отвечая на вопрос журналистов о том, отложит ли Трамп решение по поставкам «Томагавков» до предстоящей встречи с Путиным, представитель Кремля отметил, что американский президент намерен учесть аргументы, высказанные российским лидером, во время переговоров с Владимиром Зеленским, которые пройдут 17 октября.