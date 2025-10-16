Американский журналист Марк Чемпион в материале для Bloomberg предложил четыре шага, которые помогут Европе сделать проект «стены дронов» более успешным.

1. Сменить название — термин «стена» обнадеживает, но может ввести в заблуждение.

2. Обойти существующие системы закупок, которые, кроме узкоспециализированных и качественных продуктов, не подходят для этой задачи.

3. Интегрировать Украину, поскольку Европе необходимы данные и экспертные знания.

4. Начать строительство немедленно, отодвинув на второй план переговоры о финансировании и общей архитектуре.

Чемпион подчеркивает, что Европе стоит отказаться от привычного бюрократического подхода и рассматривать «стену дронов» как стартап, чтобы повысить шансы на успех.