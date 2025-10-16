Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с делегацией во главе с председателем постоянного комитета Международной конференции азиатских политических партий (ICAPP) Чунг Еу-йонгом.

В ходе встречи Гафарова подчеркнула, что Азербайджан придает особое значение развитию политических связей со странами Азии, отметив, что ICAPP является важной платформой для многосторонности, солидарности, мира и безопасности в регионе.

Своей очередью, Чунг Еу-йонг заявил, что отношения с Азербайджаном и правящей партией страны продолжают развиваться, а также отметил значимость сотрудничества с Парламентской сетью Движения неприсоединения.

Стороны обменялись мнениями о перспективах углубления межпарламентских связей в Азии, расширении сотрудничества и укреплении взаимопонимания.