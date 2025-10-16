В Бакинском суде по тяжким преступлениям начинается судебный процесс по уголовному делу против Намига Набиева, арестованного Службой государственной безопасности (СГБ) и обвиняемого в финансировании терроризма, сообщает APA.

Председательствовать на процессе будет судья Нигяр Иманова, а подготовительное заседание назначено на 28 октября.

Набиев обвиняется по статьям 167-3.1 (хранение религиозно-экстремистских материалов) и 214-1 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Азербайджана. В случае признания виновным он может быть лишен свободы на срок от 10 до 14 лет.