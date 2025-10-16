Китайские исследователи сообщили о создании уникального «суперклея» для костей, способного ускорить лечение переломов до рекордных сроков. Как пишет Oddity Central, новая разработка получила название Bone-02 и была создана учёными Чжэцзянского университета в Ханчжоу.

По словам хирурга-ортопеда Линь Сяньфэна из больницы Sir Run Run Shaw, препарат вводится инъекцией и позволяет соединить костные фрагменты всего за три минуты.

Идея технологии возникла после изучения механизма, с помощью которого устрицы прикрепляются к поверхностям под водой. Учёные воссоздали этот природный биоклей и адаптировали его для медицины.

Bone-02 уже протестировали более чем в 150 клинических случаях. В одном из них пациент с переломом запястья избежал установки металлической пластины — после процедуры и трёх месяцев наблюдения кость полностью восстановилась без осложнений.

Главным преимуществом разработки называют то, что клей естественным образом рассасывается в организме, устраняя необходимость повторных операций и снижая риск инфекций. Bone-02 уже запатентован в Китае и за рубежом, однако для его широкого применения требуются дополнительные испытания.