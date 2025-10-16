В системе студенческих кредитов существуют два основных риска: резкий рост числа заявок и увеличение случаев задержки платежей. Об этом говорится в Ссреднесрочной программе расходов на 2026–2029 годы Министерства финансов.

В первом случае возросшее количество заявок студентов может привести к истощению внутренних ресурсов фонда и потребовать дополнительных средств из государственного бюджета. Во втором случае длительный срок возврата кредитов, трудности выпускников с интеграцией с рынком труда из-за безработицы или случаи эмиграции могут вызвать задержки возвратов.

Вероятность реализации обоих рисков оценивается как «полностью возможная», а их воздействие — «очень высокое» (для первого риска) и «высокое» (для второго риска), поскольку они могут ограничить доступ к образованию и создать дополнительную нагрузку на государственный бюджет. Меры по смягчению рисков включают выделение дополнительных средств из государственного бюджета, поиск альтернативных источников финансирования, усиление сотрудничества с работодателями для трудоустройства студентов и развитие систем мониторинга.