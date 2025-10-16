Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что стране в ближайшие годы вряд ли удастся вернуться к полностью мирной жизни. Об этом он сказал, выступая на Kyiv International Economic Forum.

«Нашему обществу придется осознать, что абсолютно мирная и безобидная жизнь в ближайшие годы вряд ли будет. Я не имею в виду, что мы будем воевать постоянно. Но мы должны быть готовы к отпору, в том числе вооруженному, в любой момент — это станет вызовом для нашего общества. И с этим придется жить», — отметил Буданов.