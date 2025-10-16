Греческий парламент утвердил законопроект, разрешающий 13-часовой рабочий день, сделав страну первой в ЕС, легализовавшей такую практику в частном секторе, сообщает ТАСС.

Принятие закона вызвало резкое недовольство профсоюзов, которые заявили, что документ «превращает современного работника в бесправного и лишённого жизни сотрудника», фактически отменяя 8-часовой рабочий день.

Министр труда Ники Керамеос пояснила, что подобный график может применяться не более 37 дней в году и требует от работодателей компенсации в размере 40% от почасовой ставки.

Перед голосованием по законопроекту в стране прошли общенациональные забастовки и массовые митинги, парализовавшие транспорт, госучреждения и СМИ. Несмотря на требования отменить закон и повысить зарплаты, правительство не отступило.