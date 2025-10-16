Движение «Ансар Аллах», контролирующее около трети территории Йемена, объявило о смерти начальника генерального штаба вооружённых сил, сформированных хуситами, Мухаммеда аль-Гамари.

В опубликованном заявлении не уточняется причина его смерти. Между тем, аль-Гамари ранее считался одной из основных целей израильского удара по столице Йемена в августе. По данным израильского Channel 12, во время удара были убиты министр обороны Мухаммед Насер аль-Атефи, начальник генштаба армии хуситов Мухаммад Абд аль-Карим аль-Гамари, а также премьер-министр Йемена Ахмед Галеба аль-Рахави.